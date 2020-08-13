СМИ: силовики в Белоруссии помечают маркером задержанных

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При задержании ОМОН рисует на лицах задержанных черными и зелеными маркерами, сообщает Telegram-канал «Белсат» со ссылкой на своего корреспондента Руслана Кулевича.

По словам журналиста, эти метки сигнализируют силовикам о том, что человека нужно бить.

Причем по цвету метки сотрудники ОМОН якобы отличают, кого нужно быть слабее, а кого сильнее.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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