Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов

Турагенты рассказали о новой схеме, которую придумали турецкие гиды, чтобы продать туристам экскурсию, передает TourDom.ru.

По данным портала, местные эксплуатируют ситуацию с коронавирусом и пользуются незнанием российских туристов о том, что можно, а что нельзя делать в другой стране.

Гиды говорят гостям, что если они хотят выйти из отеля в город, им необходимо проставить в ваучерах печать, для которой нужно приобрести экскурсию. Иначе туристам угрожают запретом на прогулки вне отеля.

Отдыхающих также пугают полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В результате многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день.

Однако, как отмечают турагенты, передвижения в Турции не ограничены. В стране действует только «масочный режим», несоблюдение которого грозит штрафом примерно в 9 000 руб.

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