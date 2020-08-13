Власти Москвы прокомментировали намерения о введении ограничений с 15 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данные о планах властей по введению ограничений в столице с 15 сентября. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».
Он отметил, что эта информация является слухами.
«Я много раз уже говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет. Не нужно верить слухам», — подчеркнул Собянин.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.
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