Источник раскрыл подробности захвата офиса «Яндекса» в Минске

В офис «Яндекса» в Минске пришли неизвестные в черном с оружием, не предъявив никакие требования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в компании.

Отмечается, что неустановленные личности пришли в два офиса «Яндекса» — отделы разработки сервисов и водительский хаб «Яндекс.Такси».

В офисах находились только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу компании, так как с марта большинство сотрудников работают удаленно.

«Пришли люди в черном и с оружием. О требованиях не сообщили, с сотрудниками в офисах связи нет», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди захватили офис «Яндекса» в Минске.

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