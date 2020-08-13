Источник раскрыл подробности захвата офиса «Яндекса» в Минске
В офис «Яндекса» в Минске пришли неизвестные в черном с оружием, не предъявив никакие требования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в компании.
Отмечается, что неустановленные личности пришли в два офиса «Яндекса» — отделы разработки сервисов и водительский хаб «Яндекс.Такси».
В офисах находились только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу компании, так как с марта большинство сотрудников работают удаленно.
«Пришли люди в черном и с оружием. О требованиях не сообщили, с сотрудниками в офисах связи нет», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди захватили офис «Яндекса» в Минске.
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