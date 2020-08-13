Психолог рассказал о фобиях Лукашенко

Спешные действия президента Белоруссии связаны с его боязливостью и появившимися из-за протестов фобиями. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета (КФУ), кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

По мнению специалиста, пропасть между реальностью и тем, как ее воспринимает Александр Лукашенко, лишь увеличивается.

«У него есть как внешние обстоятельства, которые вызывают у него фобии, так и внутренние. Он человек боязливый, у него есть инстинкт самосохранения, это нормальная реакция, — он хочет выжить как политик. Обстановка в Белоруссии мешает его идеалам, планам и установкам. Мешает, как грыжа. Именно поэтому действия такие спешные, я бы даже сказал, с последствиями», — пояснил он.

Гарифуллин добавил, что за годы президентства у Лукашенко сложился вполне определенный взгляд на себя.

«У Лукашенко есть представление о себе как о незаменимом властелине и о том, что эту роль нельзя поменять на другую. Он пребывает в каких-то идиллиях, не хочет видеть реальность – поэтому пропасть конфликта усиливается. Когда человек не умеет переключать роли – возникает неадекватное восприятие реальности. Тем более очень трудно поменять роли, когда международное сообщество готовит наказание. Он, может быть, и рад найти себе тихое место, но этого не будет», — заключил эксперт.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста. Со своей стороны милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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