Полиция Австралии арестовала 8 человек после взрыва бомбы в Сиднее

Полиция Австралии арестовала восьмерых человек, обвиняемых в причастности к взрыву самодельной бомбы в пригороде Сиднея в июне текущего года, в результате инцидента пострадала местная женщина. Об этом сообщил телеканал ABC.

По данным следствия, женщина увидела огонь на балконе своего дома и вышла, чтобы его потушить. В этот момент взорвалось взрывчатка.

55-летняя женщина получила ожоги лица, шеи, груди и рук. В полиции сообщили, что внутри взрывного устройства была шрапнель, которая могла привести к гибели людей.

По данным телеканала, в четверг, 13 августа, полиция задержала девятерых человек в возрасте 17-20 лет во время обысков в пригороде Сиднея.

Восьмерым подозреваемым были предъявлены обвинения в ряде преступлений. Девятого отпустили без предъявления обвинений.

Полиция считает, что взрыв произошел по ошибке и бомба предназначалась для другого человека.

В ближайшие дни задержанные предстанут перед судом.

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