В Минске женщины в белом выстроились цепью на проспекте Независимости
Женщины в белых одеждах выстроились на тротуарах по обе стороны проспекта Независимости в центре Минска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Акция проходит в районе Академии наук и кинотеатра «Октябрь», проезжающие мимо автомобилисты приветствуют их гудками. Правоохранителей на месте нет.
По оценке корреспондента агентства, в акции принимают участие более 1 тысячи человек.
Ранее около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли к Комаровскому рынку в Минске выразить протест против жестокости силовиков во время подавления акций протеста в стране после президентских выборов.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко
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