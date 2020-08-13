В «БелАЗе» прокомментировали информацию о забастовке рабочих

На белорусском предприятии «БелАЗ» опровергли сообщения СМИ о том, что сотрудники устроили трудовую забастовку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель пресс-службы заверил, что в настоящее время проходит встреча руководства и работников всех структурных подразделений предприятия с администрацией города Жодино.

Однако ранее в местных СМИ появилась информация, что сотрудники «БелАЗа» устроили забастовку. На размещенных видео толпа сотрудников, стоя около здания завода, хлопает и скандирует лозунг «уходи!».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

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