СК проверяет информацию о смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

Следственный комитет России начал проверку после появления в СМИ сообщений о гибели пяти пациентов в частной медицинской клинике на западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

По ее словам, родственники погибших уверены, что их близким оказывали некачественные услуги.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия по установлению всех фактов произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из частных столичных клиник неверно поставили диагноз пациенту, вследствие чего мужчина умер. После медучреждение выставило родственникам погибшего счет в 500 тыс. рублей. Кроме того, за недолгое время в учреждении было зафиксировано еще несколько случаев летального исхода среди пациентов. Росздравнадзор ввел временный запрет для клиники на оказание медпомощи по профилю «анестезиология и реаниматология».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Принимала препараты»: что убило известного лжехирурга

— Придумывали болезни : в Хабаровском крае судят лжеврачей

— Насиловал под наркозом: как пострадали школьницы из Петербурга