Суд приговорил экс-мэра Оренбурга Арапова к 4,6 года колонии за взятки
Суд приговорил бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что бывший чиновник также должен выплатить штраф в размере 15 млн рублей.
Он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком до 5 лет.
Арапов был задержан в августе 2018 года. Следствие сообщало, что тогда еще действующий мэр Оренбурга получил деньги вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, который ранее был арестован за взяточничество.
В общей сумме они получили 600 тыс. рублей от генерального директора коммерческой организации в обмен на покровительство в строительной сфере.
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