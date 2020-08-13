Суд приговорил экс-мэра Оренбурга Арапова к 4,6 года колонии за взятки

Суд приговорил бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что бывший чиновник также должен выплатить штраф в размере 15 млн рублей.

Он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком до 5 лет.

Арапов был задержан в августе 2018 года. Следствие сообщало, что тогда еще действующий мэр Оренбурга получил деньги вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, который ранее был арестован за взяточничество.

В общей сумме они получили 600 тыс. рублей от генерального директора коммерческой организации в обмен на покровительство в строительной сфере.

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