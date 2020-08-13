Суд повторно оправдал отца по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью

Суд Бугульмы повторно оправдал отца по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщает РИА «Новости».

27-летнего Сергея Кукушкина приговорили к исправительным работам за «причинение легкого вреда здоровью» ребенка.

Ранее Верховный суд Татарстана отметил оправдательный приговор мужине. До этого суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Суд не нашел состава преступления в действиях мужчины. При этом прокуратура обжаловала данное решение.

По данным СМИ, 27 октября 2019 года мужчина остался дома с тремя детьми, пока их мать была допоздна на работе. Около 23.00 он позвонил жене и сообщил о том, что у младшей дочери началось кровотечение. В больнице у девочки обнаружили травмы, характерные для сексуального насилия. Жена написала заявление о привлечении супруга к уголовной ответственности. Однако позже она отказалась от своих обвинений, заявив, что мужчина травмировал ребенка случайно.

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