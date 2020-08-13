Двух задержанных в Белоруссии стрингеров Ruptly отпустили

Двух стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Минске, освободили. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто», — написала она.

Известно, что репортеров задержали 9 августа. Они снимали голосование на участках во время выборов президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа были задержаны: журналисты изданий Daily Storm и «Медуза», корреспондент RT Константин Придыбайло, журналист »Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, корреспонденты телеканала «Дождь», три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, и журналист Семен Пегов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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