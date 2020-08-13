Бросившего детей в «Шереметьево» отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту «Шереметьево» двоих сыновей, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.

Суд удовлетворил ходатайство матери детей об ограничении мужчины в родительских правах и взыскал с него алименты на содержание сыновей, указано в сообщении.

26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно устроить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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