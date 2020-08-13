Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста
Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».
«Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи», — обратилась писательница к Лукашенко.
Алексиевич подчеркнула, что никто в Белоруссии не хочет майдана и крови, причиной происходящего в Белоруссии является исключительно желание Лукашенко сохранить власть. При этом писательница признала победу Светланы Тихановской на президентских выборах.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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