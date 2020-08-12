Уволился ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин

Ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин уволился. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним», — говорится в сообщении.

Он отметил, что самостоятельно принял решение об уходе.

Перлин работал на «Беларусь-1» с 2009 года. Он трудился над проектами «Добрай ранiцы, Беларусь!», Евровидение и «Макаёнка, 9».

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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