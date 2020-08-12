Академик РАН предсказал третью волну коронавируса

Пандемия коронавируса, как и все вирусные эпидемии, будет иметь третью волну, рассказал в интервью «Парламентской газете» академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев.

«Первая волна — достаточно сильная, вторая — еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета», — сказал Пальцев.

Академик напомнил об испанке, которая протекала в три волны в начале ХХ века.

По словам Пальцева, коллективный иммунитет формируется, когда 60% населения переболело вирусом. Если показатель достигает 95%, то, как правило, инфекция исчезает.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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