Первое в России дело о «ворах в законе» передано в суд

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемому инкриминируют ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).

«По версии следствия, обвиняемый с 2013 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых «воров в законе», обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант дела использовал свое положение в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей.

По данным источника агентства «Интерфакс», речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как «Коля Томский».

Отмечается, что это первое в России дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.