Три человека погибли после схождения поезда с рельс в Шотландии

Три человека числятся погибшими и один пропавшим без вести после схождения поезда с рельс в Шотландии. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от города Стонхейвен, экстренные службы получили сообщение в 11.40 мск.

По данным телеканала, на кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как дым поднимается над деревьями, окружающими железнодорожную ветку.

К месту происшествия приехали машины и вертолеты скорой помощи.