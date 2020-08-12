Ветеран московского ОМОНа оценил на отлично действия белорусских силовиков

Действия белорусских силовиков при разгонах уличных протестов заслуживают самой высокой оценки. Об этом «Газете.Ru» заявил подполковник милиции в отставке, член совета ветеранов ОМОНа Виталий Кийко.

«Работу белорусских силовиков я оцениваю на отлично. Молодцы. Если ты чем-то недоволен, ты выйди и предъяви, но не кидай в сотрудников банками и бутылками, не громи, не поджигай. И не действуй, дружок, в три-четыре часа ночи. В свое время коллеги из «Беркута» повели себя неправильно, надо было гнать не исполнителей, а лапти вязать руководителям, как в Белоруссии. Там поймали чайника, который ходил по улице, а в рюкзаке – 10 тысяч долларов. Вот таких надо ловить», — сказал он.

Ветеран спецподразделения добавил, что видеозаписи, на которых запечатлены жестокие задержания, не вызывают доверия.

«Эти люди спокойно сидели на лавочках и вдруг подлетели бойцы ОМОНа и начали их бить? Или эти люди устраивали массовые беспорядки, кидали пиротехнику в сотрудников, нападали на них? Пообрезали на этих видео все что можно. Ни к кому никогда не применяется сила, если человек стоит спокойно и не дергается. Мне очень жаль, что эта жена блогера, домохозяйка, которая борщи готовит, не выиграла. Я бы посмотрел, как они запели», — заключил Кийко.

Протесты против итогов президентских выборов продолжаются в Белоруссии третий день подряд. Для разгона демонстрантов силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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