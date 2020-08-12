Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Жаркая летняя погода вернется в Москву в течение следующей недели — температура вновь повысится до +28°C, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк.

«Настоящее летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе, в понедельник можно рассчитывать на 22-27°C, а во вторник — 23-28°C», — сказала Волосюк.

Она добавила, что москвичам не стоит рассчитывать на серьезное потепление до конца рабочей недели. К началу выходных температура воздуха в столице не превысит 20°C.

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