В Москве арестован блогер по делу о получении доступа к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным Telegram-канала Baza, блогера арестовали еще 6 августа. Он перестал выходить на связь накануне.

Помимо ареста у Пыжа дома уже провели обыск, ему грозит до восьми лет тюрьмы, добавили в Telegram-канале.

Андрей Пыж под ником МШ снимает видео о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах.