В Москве арестован блогер по делу о получении доступа к гостайне
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Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным Telegram-канала Baza, блогера арестовали еще 6 августа. Он перестал выходить на связь накануне.
Помимо ареста у Пыжа дома уже провели обыск, ему грозит до восьми лет тюрьмы, добавили в Telegram-канале.
Андрей Пыж под ником МШ снимает видео о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах.