Еще один человек умер от бубонной чумы в Монголии
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Еще один человек скончался от бубонной чумы в Монголии. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что 42-летний мужчина умер в провинции Ховд на западе Монголии во вторник ночью, 11 августа.
По данным представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла, незадолго до своей кончины мужчина покупал две тушки сурков.
Ранее сообщалось, что в Монголии в аймаке (провинции) Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток.
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