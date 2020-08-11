Труп тридцатилетней давности нашли позади бывшего дома Ив Сен-Лорана

Работы по восстановлению заброшенного особняка стоимостью 35 млн Париже были приостановлены после обнаружения трупа тридцатилетней давности, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Элитный комплекс расположен позади бывшего дома модельера Ив Сен-Лорана, указано в сообщении. Он пустовал более 30 лет.

Во время восстановлению особняка рабочие убрали кучу досок и щебня в одном из подвалов и обнаружили труп, сообщает издание. Найденные на теле документы позволили властям идентифицировать умершего человека, им оказался Жан-Пьера Рено, уперший примерно 30 лет назад.

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