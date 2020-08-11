Посол РФ призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что события последних дней и инциденты с российскими журналистами не должны оказывать влияние на стратегию отношений Москвы и Минска.

Он отметил, что эта стратегия «не меряется часами и днями».

По словам главы дипмиссии, задержания российских журналистов в Белоруссии не должны трактоваться Россией «как угроза стратегии наших отношений - братских, товарищеских, исторических».

Ранее ряд российских журналистов были задержаны в Белоруссии во время освещения протестов, вспыхнувших в республике после президентских выборов. Некоторых из них уже освободили. Сообщалось, что сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок были отпущены на свободу и уже вернулись в Россию. Последние из задержанных представителей российских СМИ должны быть освобождены сегодня, заявлял Мезенцев.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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