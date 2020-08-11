У посольства Белоруссии в Москве проходит акция протеста

В акции протеста у посольства Белоруссии в Москве вечером во вторник, 11 августа, участвуют десятки человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что акция проходит мирно.

Как сообщается, основная часть протестующих находится на противоположной стороне от посольства на Маросейке. При этом они держат флаги, цветы и транспаранты. Участники акции также скандируют лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключенным».