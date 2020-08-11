Названы симптомы смертельного вируса SFTS

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал симптомы заражения новым смертельным вирусом SFTS, обнаруженным в Китае. Об этом он рассказал радио «Комсомольская правда».

В первую очередь новый вирус вызывает тяжелую лихорадку, температура у заболевших резко повышается до 39 градусов, отметил врач. Кроме того, симптомами заражения являются головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении.

При тромбоцитопении, то есть снижении числа тромбоцитов, кровотечение может привести к смерти пациента, подчеркнул Болибок.

При этом, по словам эксперта, вспышки заболевания на территории России маловероятны, так как вирус может появиться на территории страны только в том случае, если его переносчики из Китая смогут переправиться через Амур.

Ранее врачи Китая предупредили местное население о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. При инфицировании организма у человека может быть лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Медики считают, что данный вирус передается в основном через укусы клещей, однако нельзя исключать возможности передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной. По данным газеты Global Times, вирусом заразились в 2020 году как минимум 60 человек, семеро умерли.

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