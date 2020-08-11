Росавиация указала объем пассажиропотока авиакомпаний РФ в июле

Российские авиакомпании в июле обслужили 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% ниже, чем за такой же месяц в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

В ведомстве рассказали, что данный объем пассажиропотока в июле составляет -52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как стало известно, число пассажиров в июне достигло 2,84 млн. Это свидетельствует о том, что в июле пассажиропоток увеличился в 2,36 раза, сообщает Росавиация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В июне пассажиропоток в аэропортах Москвы вырос в 3,6 раза

— Пассажиропоток аэропортов РФ в июне увеличился к маю почти втрое

— Рейсы «в никуда» набирают популярность на Тайване из-за пандемии COVID-19