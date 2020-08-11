Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро «Пушкинская» в центре Минска, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.

По данным Sputnik Беларусь, все выходы из метро на «Пушкинской» перекрыты, людей отправляют обратно на платформу.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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