СК Белоруссии открыл дело из-за блокирования транспорта в Минске
Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело из-за умышленного блокирования транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе Минска, передает пресс-служба ведомства.
Дело было открыто по статье 310 УК Белоруссии (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций).
Как установило следствие, вечером 10 августа на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина в городе «были созданы препятствия для движения транспорта», что привело к полной остановке транспорта и причинило имущественный ущерб коммунальным предприятиям белорусской столицы в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело о массовых беспорядках в стране.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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