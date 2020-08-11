В Россию пришел грипп

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась циркуляция гриппа и ряда других вирусов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, ведомство начало следить за циркуляцией различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 российских регионах, было исследовано более 1,5 тыс. проб и различных вирусов.

Попова добавила, что в первую очередь происходит циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

«Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть», — отметила она.

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