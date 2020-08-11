ФСБ предотвратила теракт в Нефтекамске

Сотрудники УФСБ Башкирии задержали мужчину, который, по данным ведомства, готовился к осуществлению теракта — поджогу местной администрации. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление регионального ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ вскрыты намерения жителя города Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный мужчина своими действиями планировал дестабилизировать работу органов государственной власти и вызвать протестную активность «против действующего конституционного строя».

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (Теракт) и ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Отмечается, что задержанный дал показания. У него изъяты видеозаписи изготовления и испытаний зажигательных смесей, а также гаджеты, «содержащие информацию о подготовке к террористическому акту».

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