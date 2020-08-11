Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии

Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило опубликовал видео с забастовки на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова.

На записи видно, что на территории завода собралась толпа, люди шумят и хлопают. Некоторые из забастовщиков одеты в рабочую униформу.

«Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать!» — рассказывают очевидцы протеста.

9 августа в стране прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в городах начались несанкционированные протесты, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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