Останки 11 детей нашли на месте захоронения времен войны в Ленобласти
В поселке Шапки Ленинградской области обнаружили останки 11 несовершеннолетних на месте массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в поселке Шапки ведутся раскопки в местах захоронений времен Великой Отечественной войны.
«На данный момент обнаружено и производится извлечение 11 тел, предположительно, несовершеннолетних», — рассказал источник.
По словам представителя следственного управления СК РФ по Ленинградской области, на месте захоронения были обнаружены личные вещи, что свидетельствует о том, что останки принадлежат гражданским лицам. Также были найдены пули и гильзы, которыми могли быть убиты захороненные лица.
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