Уголовное дело заведено по факту взрыва на волгоградской АЗС

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело после взрыва на АЗС №36 на проспекте Ленина.

Дело заведено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Следствие установило, что накануне в полдень на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе во время заправки станционного резервуара для хранения топлива произошло воспламенение трубопровода автоцистерны и мощный хлопок.

«От детонации газа и возгорания пострадало 13 человек, которые доставлены в медучреждения с термическими ожогами, среди них четверо сотрудников МЧС, принимавшие участие в тушении пожара», — уточнили в СКР.

На данный момент следователи проводят комплекс действий на установление всех обстоятельств случившегося и оперативно-розыскные мероприятия.

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