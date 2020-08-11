Уголовное дело заведено по факту взрыва на волгоградской АЗС
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело после взрыва на АЗС №36 на проспекте Ленина.
Дело заведено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
Следствие установило, что накануне в полдень на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе во время заправки станционного резервуара для хранения топлива произошло воспламенение трубопровода автоцистерны и мощный хлопок.
«От детонации газа и возгорания пострадало 13 человек, которые доставлены в медучреждения с термическими ожогами, среди них четверо сотрудников МЧС, принимавшие участие в тушении пожара», — уточнили в СКР.
На данный момент следователи проводят комплекс действий на установление всех обстоятельств случившегося и оперативно-розыскные мероприятия.
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