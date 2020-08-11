Эксперт заявил о высоком уровне заразности детей с COVID-19

Дети могут распространять коронавирус так же легко, как они распространяют простуду. Об этом сообщил CNN экс-профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтин.

Он утверждает, что есть все основания подозревать, что этот вирус ведет себя почти как вирус простуды с точки зрения передачи. При этом дети до пяти лет, по его данным, являются «очень заразными для других людей». Хазелтин предупредил, что дети могут легко заразиться и заразить других, поэтому им следует носить маски.

«Оказывается, у них в носу в тысячу раз больше вируса, чем нужно, чтобы заразить, поэтому они очень, очень заразны», — объяснил Хазелтин.

За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов.

Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.

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