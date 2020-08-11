В России выросло число террористических преступлений

В России выросло число зарегистрированных террористических преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Генпрокуратруры.

Наибольшее число преступлений террористического характера регистрировалось в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

В первом полугодии 2020 года было зарегистрировано 1183 преступления террористической направленности, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве было зафиксировано 47 террористических преступлений.

Отмечается, что в России за первые шесть месяцев этого года было выявлено 362 человека, совершивших преступления террористической направленности.

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