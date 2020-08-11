Крымские татары раскритиковали предложение Зеленского о статусе коренного народа

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева придать крымско-татарскому народу статус коренного. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, определять статус народа, который массово не проживает на украинской территории, — «полнейший бред». Он напомнил, что 99% крымско-татарского народа проживает в России и статус народа определен с первого года возвращения Крыма в состав РФ (2014 год).

«Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся», подчеркнул сказал Умеров.

Он также отметил, что Зеленский сможет иметь взаимоотношения с крымско-татарским народом лишь после того, как признает Крым частью России.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства намерен на законодательном уровне определить статус крымских татар как коренного народа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Привлечем татар: Кравчук придумал, как «вернуть» Крым

— Список у Москвы: Киев просит освободить крымских татар

— Зеленский пообещал, что крымские татары получат статус коренного народа