Во вторник в Москве ожидается до +22°С

В столице во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в столице не превысит +20°С...+22°С в Москве и +18°С...+23°С — по области.

Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северо-западного направления 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет находиться в пределах климатических значений.

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