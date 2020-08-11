Во вторник в Москве ожидается до +22°С
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В столице во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в столице не превысит +20°С...+22°С в Москве и +18°С...+23°С — по области.
Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидается северо-западного направления 5-10 м/с.
Атмосферное давление будет находиться в пределах климатических значений.
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