Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»

Протестующие в Минске бросают в бойцов ОМОНа «коктейли Молотова», передает агентство Sputnik Беларусь.

Коктейли Молотова летят в бойцов ОМОНа на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих, пишет агентство.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста возобновились.

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