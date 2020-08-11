Протестующие в Минске бросают в силовиков «коктейли Молотова»
Протестующие в Минске бросают в бойцов ОМОНа «коктейли Молотова», передает агентство Sputnik Беларусь.
Коктейли Молотова летят в бойцов ОМОНа на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих, пишет агентство.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста возобновились.
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