Белорусские силовики перепутали автобус с автозаком

Во время разгона протестующих в Белоруссии силовики чуть не посадили задержанного в автобус вместо автозака. Видеозапись опубликована на странице очевидица в Instagram.

На записи видно, как двое бойцов ОМОНа ведут участника митинга по улице и почти заводят его в остановившийся рядом желтый автобус. После этого силовики делают шаг назад и продолжают вести задержанного дальше.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

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