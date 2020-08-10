Сотни мародеров устроили ночные погромы в центре Чикаго
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Сотни человек за минувшую ночь напали на магазины в торговых районах Чикаго, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полицию.
Погромы начались спустя несколько часов после того, как полицейские застрелили подозреваемого, который пытался скрыться с украденным кассовым аппаратом и открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, рассказали в полиции.
Произошедшее ночью являлось не организованным протестом, а исключительно преступным инцидентом, уверены в полиции. За ночь задержаны более 100 человек.
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