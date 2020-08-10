Все российские школы обеспечат высокоскоростным интернетом в 2021 году
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2021 году высокоскоростной интернет должен быть проведен во всех российских школах. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
«Сегодня у нас 65% школ обеспечены высокоскоростным интернетом. А к 2021 году должны быть обеспечены абсолютно все», — сказал министр.
Он отметил, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» министерство направило в российские школы около 35 тыс. новых компьютеров и ноутбуков, а также почти 2 тыс. интерактивных досок и панелей.
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