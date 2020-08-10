Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Гондураса
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7 в Атлантическом океане у побережья Гондураса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 94,7 км к юго-западу от города Коксен-Хоул. Оно было зафиксировано в 14.13 по времени UTC (17.13 мск).
Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступало.
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