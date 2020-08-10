Авиакомпании могут отказаться перевозить из Турции в РФ умерших из-за COVID-19

Авиаперевозчики могут отказаться от перевозки тела человека, умершего от коронавируса, из Турции в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

«В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском инфицирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких случаях родственникам предложат захоронить тело в Турции.

В Турции последние три дня растет число заражений. Всего заболели 240 тыс., умерли 5 844 человека, выздоровели 223 тыс. пациентов.

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