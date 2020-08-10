Женщина пыталась передать в СИЗО в Петербурге 11 телефонов, спрятав их в пироги

В Петербурге женщина пыталась передать в СИЗО 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей, спрятав их в пироги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Одиннадцать мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что запрещенные предметы жительница Петербурга пыталась передать в продуктовой передачке, спрятав телефоны в мучные изделия.

В отношении женщины составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности. По факту случившегося проводится проверка.

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