В московском храме опровергли сообщения о нападении человека с ледорубом

В московском храме Казанской иконы Божией Матери опровергли информацию о нападении человека с ледорубом на полицейского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сотрудника храма, в помещении церкви ничего не было, инцидент произошел на территории МВД. Отмечается, что сам храм также находится на территории ведомства.

Ранее сообщалось, что в храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади в Москве пьяный мужчина напал на сотрудника полиции с ледорубом, которым до приезда правоохранителей рубил сетевые кабели в храме.

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