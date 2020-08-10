В Белоруссии на протестах задержали 3 тысячи человек

В Белоруссии на несогласованных протестах, начавшихся после президентских выборов, задержали около трех тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около трех тысяч человек», — сказала Чемоданова.

Она уточнила, что тысяча протестующих приходится на Минск, остальные — на другие города.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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