В московском храме мужчина ударил полицейского ледорубом в лицо

В храме на Житной улице в Москве пьяный мужчина напал на сотрудника полиции с ледорубом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В полицию 8 августа поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в храме на Житной улице. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили неизвестного в состоянии алкогольного опьянения, он пытался повредить электрический кабель.

«При задержании оказал сопротивление и ударил полицейского. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в ОМВД», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчина имел при себе ледоруб, которым и рубил сетевые кабели в Храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.

Гражданин, отказываясь выполнить требования полицейских, нанес правоохранителю удар металлическим ледорубом в лицо, в результате чего поранил ему верхнюю губу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия против представителя власти».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Якутии мужчина украл серебро из храма и обменял его на спиртное

— В Бурятии пьяный подросток напал на полицейского с ножом