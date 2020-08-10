Задержанным в Минске журналистам «Дождя» запретили въезд в Белоруссию на пять лет

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко заявил, что задержанным в Минске журналистам канала запретили въезд в Белоруссию на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет», — рассказал Дзядко.

На вопрос о том, будет ли телеканал обращаться за дальнейшей помощью и поддержкой, главред ответил, что не понимает, «куда здесь можно еще обращаться».

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала. Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении. Позже в МВД Белоруссии попросили работников канала покинуть территорию страны.

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