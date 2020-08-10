В Сочинском национальном парке возник природный пожар
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В Сочинском национальном парке, граничащем с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 1 гектар.
Всего в России по состоянию на 10 августа действуют 115 лесных пожаров на площади 72 984 гектара.
Ранее в Краснодарском крае было введено штормовое предупреждение о высокой пожароопасности.
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